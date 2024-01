L’avvocato Pisani contro errori arbitrali: «Campionato da sospendere. I tifosi hanno diritto al risarcimento»

L’inchiesta condotta da “Le Iene” sul sistema arbitri in Italia e la testimonianza di un arbitro di serie A (CLICCA QUI per saperne di più) è destinata a lasciare strascichi.

Sono già arrivate le prime reazioni, tra queste quella di Angelo Pisani, avvocato ed ex legale di Diego Armando Maradona, il quale ha fatto un appello in merito ai tanti errori arbitrali nel corso di questa stagione calcistica. L’avvocato non usa mezzi termini per quanto sta accadendo in questa stagione calcistica in Italia.

«I tifosi tutti e in particolare gli spettatori delle partite di calcio hanno diritto al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti per fatto, colpa, omissioni e violazioni del sistema. Ho sempre chiesto e ripeto che è necessario l’intervento della magistratura ordinaria per la tutela dei diritti di tutti ed il rispetto della normativa vigente (compreso il far play finanziario), come è ovvio che, visti gli errori arbitrali e gli scandali denunciati pubblicamente, anche il campionato deve essere sospeso, atteso che, il calcio rappresenta la terza se non la seconda azienda dello Stato e quanto accade è un esempio vergognoso soprattutto per i giovani».