L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B e sul Palermo che è pronto a prendere anche Venuti.

Il Como irrompe sull’esterno destro Samuel Ballet svizzero di origini camerunesi, in forza al Winterthur, Serie A elvetica, dove in questa stagione ha numeri notevoli: 19 presenze, 7 gol e 3 assist. Potrebbe essere un colpo molto interessante, assieme a quello dell’attaccante italo-brasiliano Gabriel Strefezza che di fatto il Lecce ha messo sul mercato quando è sceso nelle gerarchie del tecnico D’Aversa, ma resta una punta che in Serie B può fare la differenza, fu decisivo per la promozione in A dei salentini.

In generale, con lui e Ballet il Como, che dall’ultimo turno è per la prima volta secondo da solo in classifica, cioé in zona A diretta, avrebbe tutte le carte in regola per puntare alla promozione senza passare dai playoff perché il divario tecnico dalle dirette concorrenti per il secondo posto sarebbe colmato. Passo avanti del Catanzaro nella corsa all’attaccante Luca Moro proprietà Sassuolo, il club emiliano vorrebbe spostare da un’altra parte l’attuale prestito allo Spezia, vista l’annata deludente che sta giocando in Liguria, complice il flop che sta vivendo tutta la squadra ligure.

Su di lui era forte anche il Pisa ma ora Moro ha dato la disponibilità a trasferirsi in Calabria, attesi sviluppi nelle prossime ore. Nel frattempo, Catanzaro che è molto vicino al centrocampista Jacopo Petriccione che va in scadenza a giugno col Crotone in

C. L’Ascoli ha ormai chiuso per il difensore italo-svedese Riccardo Gagliolo fedelissimo del tecnico Castori fin dai tempi gloriosi del Carpi portato in Serie A, che può lasciare i ciprioti Aek Larnaca e tornare in Italia (la scorsa stagione era alla Reggina). Palermo, oggi è atteso il difensore frano-maliano Salim Diakité che giunge dalla Ternana per 1.4 milioni più bonus. Poi i rosanero cercheranno di chiudere anche per il terzino Lorenzo Vebuti in uscita dal Lecce. Come anticipato nei giorni scorsi, tutto fatto allo Spezia per due arrivi: dal Modena sbarca l’attaccante Diego Falcinelli dal Palermo il difensore ceco Ales Mateju mentre il difensore Amian, inseguito a lungo da Bologna e Palermo, alla fine si sistema in Francia al Nantes.