L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla della questione pubblico allo stadio. Oggi è in programma il Consiglio dei Ministri che emanerà il nuovo dpcm. L’esecutivo – scrive il quotidiano – ha il timore che riaprire gli stadi per il 40% al massimo, potrebbe essere un segnale in controtendenza con il momento che il Paese sta ancora attraversando.