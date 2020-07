Colpo di scena, Luigi Mendola prosegue la sua carriera alla Don Carlo Misilmeri e non proseguirà dunque la sua avventura in rosanero. La sua permanenza al Palermo, era in dubbio, ma Mendola ha scelto il suo futuro:

“Altro giro, altro colpo. E questo è un pezzo da novanta nel mercato dell’intero girone occidentale di Eccellenza. La Don Carlo Misilmeri-La Braciera è lieta di annunciare l’ingaggio di Luigi Mendola, centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Palermo e componente dell’organico che ha vinto il campionato di serie D nella scorsa stagione.

Come detto, Luigi ha svolto tutta la profila del settore giovanile nel club di viale del Fante, portando a casa anche il campionato di Primavera 2 nella stagione 2017/2018 sotto la guida di mister Giuseppe Scurto, e la Supercoppa Primavera all’inizio della stagione successiva. Insieme a lui giocava un altro nuovo componente dell’organico della Don Carlo Misilmeri, ovvero Antonio Di Paola.

Nella sua avventura tra le fila delle giovanili rosanero, Mendola ha giocato 31 partite condite da 4 gol nel campionato Under 17. Nella stagione successiva l’approdo in Primavera, con 42 presenze condite da 5 reti. L’ultimo campionato lo ha visto tra le fila del nuovo Palermo ricreato dal tandem Mirri-Di Piazza, che ha conquistato subito l’accesso tra i professionisti.

Per il buon esito di questa trattativa è doveroso fare un ringraziamento a Pietro Dell’Orzo, che ha mediato per far sì che Luigi Mendola diventasse un nostro nuovo giocatore. Decisivo in tal senso è stato il lavoro in comunione d’intenti con il nostro direttore sportivo Gigi Prestigiacomo”.

Benvenuto a Misilmeri, Luigi!