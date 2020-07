L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla della situazione Coronavirus in Sicilia e degli sbarchi che proseguono.

All’indomani dei disordini in Calabria contro l’accoglienza dei migranti risultati positivi al Covid, e un weekend che ha visto l’arrivo di oltre 1000 clandestini a Lampedusa – scrive il quotidiano – il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ammette la difficoltà di governare un fenomeno che sta allarmando la popolazione.

E mentre da Pozzallo, dopo l’arrivo di 64 migranti asiatici, il sindaco lancia l’allarme («Fate presto o sarà come in Calabria»), il governatore della Sicilia Nello Musumeci chiede lo stato di emergenza per Lampedusa.