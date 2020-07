L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla delle nuove direttive per i voli in vigore fino al 31 luglio: Chi viaggia in aereo da domani potrà imbarcarsi con il bagaglio a mano.

Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere sarà eliminato dal nuovo Dpcm (il decreto del presidente del Consiglio) che entra in vigore alla mezzanotte. Il Governo ribadisce la necessità di continuare a rispettare tre misure fondamentali: mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento di un metro tra le persone, igiene delle mani.