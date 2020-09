L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si occupa delle trattative di calciomercato in Serie B.

In particolare, il Pescara continua la sua campagna di rafforzamento, mettendo gli occhi su due gioiellini dell’Inter ovvero il difensore centrale Lorenzo Pirola, 18 anni, e l’attaccante Sebastiano Esposito. Per quest’ultimo già 7 presenze e una rete in Serie A. Su di lui però ci sono diversi club del massimo campionato. Intanto dall’Atalanta arriva in prestito il difensore Bellanova, 20 anni, e l’esterno offensivo Capone, 21 anni. In uscita Mirco Drudi, 21 anni. Su di Lui ci sono Ternana e Catania. L’attaccante Bunino, 24 anni, piace alla Casertana che punta anche Ventola, 23 anni,

Il Cosenza, invece, ha messo nel mirino l’esterno offensivo del Lecce, Vera, 21 anni. Lo scorso anno 8 presenze in A. I calabresi lo vorrebbero in prestito. Piacciono molto anche Ardemagni, in uscita dal Frosinone e Adjapong di proprietà del Sassuolo.