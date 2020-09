Quest’oggi inizia ufficialmente la stagione 2020/2021 di Serie A, ma non mancano di certo le incognite.

Una delle principali incognite riguarda l’apertura o meno degli stadi per quanto riguarda le manifestazioni di calcio professionistico. Parliamo dunque di Serie A, B e Lega Pro.

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, sottolinea come ancora non ci sia l’ok del Governo per l’apertura quantomeno parziale degli impianti. Ieri il ministro Spadafora ha annunciato che saranno ammessi 1000 spettatori, ma poi chiarisce, dichiarando che tale apertura non vale per gli stadi di calcio, bensì solo per gli Internazionali d’Italia di tennis. Quest’oggi si riunisce la Lega di Serie A, per chiedere rispetto e parità di trattamento, come tennis e basket.

Intanto, il Presidente dell’Emilia-Romagna, Bonaccini, ha acconsentito l’apertura degli stadi, con 1000 spettatori distanziati e con mascherine, già per questa prima giornata di campionato, per i match Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari.