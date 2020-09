L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, di occupa delle trattative di calciomercato in Serie C.

In particolare, il Palermo, dopo aver chiuso per l’acquisto dello svincolato centrocampista Moses Odjer, 24 anni, adesso la dirigenza rosanero punta forte su un altro centrocampista: Nicolò Bianchi, 28 anni, della Reggina. Il duo Sagramola-Castagnini rimane in attesa di sviluppi per quanto riguarda Foglia, al quale l’Arezzo, proprietaria del cartellino, vorrebbe rinnovare il contratto.

Il Catania ha ingaggiato il portiere 28enne Santurro, proveniente dal Bologna. La Juve Stabia ha annunciato l’arrivo dell’ex rosanero Accursio Bentivegna. Al Catanzaro il difensore Salines, 19 anni, ex Foggia. Alla Turris il difensore 22 enne Luigi D’Ignazio, in prestito dal Napoli. Per la Vibonese ecco Laaribi.