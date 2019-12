L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul tracollo del Palermo. La squadra rosanero è stata “tradita” da quelli che dovrebbero essere gli uomini di esperienza. La squadra non è mai stata bella, ma almeno era concreta e sapeva come arrivare all’obiettivo. Il timore ora è che serpeggino paura e insicurezza, nel gruppo come nell’ambiente. Dopo tante sofferenze, si attende una immediata promozione. Il nodo del mercato è uno scoglio anche di credibilità per il rinato club: la sostituzione di Santana è il minimo che si può chiedere. Resta ormai solo la sessione per professionisti (dal 2 al 31 gennaio) oppure la lista degli svincolati.