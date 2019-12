L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione della Sampdoria. Stretto fra urgenze personali (le sue società crivellate di debiti) ed emergenze contingenti e strutturali della Sampdoria ( il rosso di 25 milioni di euro della cassa di compensazione in Lega calcio gli … lega le mani sul mercato italiano), Ferrero si sta prodigando per far quadrare i conti. Ha bussato alle porte di banche ed assicurazioni in cerca di fideiussioni. Ferrero ha sondato Garrone sulla disponibilità a sottoscrivere una fideiussione a copertura delle sofferenze in Lega: i 25 milioni. Risposta negativa per ora, anche per via di problemi di ordine legale. Garrone potrebbe concedere a Ferrero alcune dilazioni di pagamento e in seguito le agognate fideiussioni necessarie per far sopravvivere la Sampdoria fino a giugno. Un periodo congruo per arrivare alla cessione del club, sotto la supervisione di un esperto contabile che dovrà garantire la corretta gestione economico- finanziaria della società. Il sentiero di Ferrero dunque si fa sempre più impervio e stretto e Garrone vigila sulle sue mosse. Non tornerà proprietario della Sampdoria, ma farà la sua parte per assicurarle un futuro tranquillo. In altre mani. Ferrero firmerà un mandato a vendere la società (a prezzo minimo predeterminato), designando un advisor incaricato di trattare l’affare con gli eventuali acquirenti. Non sarà il commercialista Vidal, semmai il manager di una banca d’affari specializzata. Vialli è rimasto spiazzato dall’ultima offerta al ribasso dei suoi mandanti americani. Dagli 80-85 milioni di agosto, a settembre si scese bruscamente a 50 cash, una decina dei quali appesi ai bonus garantiti da Garrone. Dinan e Knaster ragionarono così: “Lasciamolo sbattere e vediamo come se la caverà. Fra qualche tempo sarà Ferrero a chiederci di acquistare la Sampdoria”. Cinico, ma così ragionano i businessmen. Vialli non accetterà di far parte di altre cordate finanziate dai due magnati Usa, interessati, pare, al Parma. Potrebbe entrare con altri soggetti che volessero rilevare la Sampdoria.