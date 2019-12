L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle partite del Savoia, disputate sempre a partire dalle 15. Molti tifosi si interrogano sul perché, per la terza volta nelle ultime sei partite, la rivale rosanero abbia giocato alle 15 invece che alle 14:30 come tutte le altre formazioni del girone. In Serie D, per modificare l’orario è sufficiente l’accordo della società ospitata e sembra che il Savoia abbia fatto queste richieste per avere un maggiore afflusso di pubblico. Solo nelle tre giornate finali del campionato è previsto l’obbligo della contemporaneità. Ma a Palermo parecchi ritengono che così venga violata di fatto la par condicio, potendo orientarsi sui risultati delle altre squadre.