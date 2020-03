L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Nella scorsa estate, il club rosanero aveva acquistato giocatori funzionali in ottica futura, non solo per l’attuale campionato di Serie D. Non si sa quando il campionato verrà ripreso, ma la certezza del Palermo è che giocherà in Serie C il prossimo anno. La società ritiene di avere a disposizione uno zoccolo duro, da attingere con 5-6 elementi per la categoria. Con molta probabilità, proseguiranno l’avventura Pelagotti, Doda, Lancini e Crivello. Martinelli e i giovani Langella e Kraja sono considerate certezze in C. Floriano è arrivato con l’obiettivo di un’esperienza pluriennale. Felici, Silipo e Peretti sono ritenuti adatti ad una squadra di vertice. Per Ricciardo e Sforzini molto dipenderà dalle loro prestazioni, il discorso è aperto ma uno dei due potrebbe essere sacrificato. Rinviate le previsioni sull’allenatore.