Gaetano Montoneri, sindaco di Portopalo, lotta per evitare qualsiasi spostamento nel suo territorio. Ha chiuso il paese da tre ingressi e da ieri si è messo all’opera nei posti di blocco assieme alle forze dell’ordine. Queste le sue dichiarazioni riportate da “Siracusanews.it” «Ci troviamo nella fase più acuta del contagio, state a casa e non uscite. Siamo in giro per tutelare tutta la nostra comunità. Ho anche chiesto ai miei colleghi medici – ha continuato Gaetano Montoneri – di prescrivere un quantitativo maggiori di farmaci. E anche di tenere i telefoni accesi: in questo momento è importante anche il conforto di una voce all’altro capo del cellulare. Ma invito tutti a stare tranquilli e mantenere la calma. Inoltre stiamo anche attivando un servizio di supporto psicologico gratuito a chi avrà bisogno di consulenze. Tolleranza zero – è il rimprovero del sindaco Montoneri – lo facciamo per la salute di tutti. Chi verrà sorpreso a violare il decreto sarà sanzionato. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo a portare avanti questa dura battaglia: volontari, assessori, consiglieri, forze dell’ordine, la diocesi, l’Asp. Insieme possiamo farcela».