L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo stop dei campionati. La beffa è arrivata in quel momento della stagione in cui tutte le formazioni rosanero stavano cominciando a divertirsi. La Juniores, era imbattuta e in vetta a quota 40 punti, in vantaggio di 4 punti sulla Parmonval, così come per Under 15, leader nei gironi B Allievi e Giovanissimi Regionali. Anche gli Esordienti 2007 e 2008 stavano lasciando tracce importanti.