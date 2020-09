L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Il Palermo attende il 2 ottobre, data che potrebbe sancire lo svincolo di Gregorio Luperini dal Napoli. Per il Bari l’esterno Semenzato e il centrocampista Lollo. Al Monopoli il centrocampista Francesco Vassallo e il difensore Bastrini.