L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul piano anti-virus in Serie A. Oggi è attesa una riunione straordinaria del consiglio di Lega per prendere una decisione su Torino-Genoa. Tra i granata, Cairo spera di giocare, mentre in casa Genoa si pensa al rinvio. Il match su cui si gioca una gran bella fetta di campionato è Juventus-Napoli, a sua volta in pericolo per il rischio di positivi tra i partenopei. Il calcio lotta per non fermarsi, ma non c’è omogeneità di opinioni.