L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Trapani. Il medico che avrebbe dovuto sostituire il dott. Mazzarella non sarebbe iscritto all’albo dei medici sportivi secondo la Lega Pro. Difficoltà anche per il tesseramento dell’allenatore, è necessario presentare una fideiussione di 500 mila euro causa sforamento del budget. Un secondo 0-3 a tavolino in campionato escluderebbe il Trapani dalla Serie C. Nella serata di ieri, Pellino ha ceduto il club al comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, adesso restano soltanto quattro giorni per salvare il club.