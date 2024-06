Corriere dello Sport: “Il mercato del Palermo sta prendendo un’altra strada”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e gli obiettivi Vandeputte e Fulignati.

Considerando la composizione eterogenea della rosa del Palermo, la dirigenza sta valutando una politica di scambi per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questa strategia implica che alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni potrebbero essere coinvolti in trattative di mercato, con la loro permanenza o partenza decisa dalle opportunità che si presenteranno.

Ad esempio, per acquisire Andrea Fulignati dal Catanzaro, il Palermo ha espresso la disponibilità di includere Mirko Pigliacelli nella trattativa, aggiungendo anche un conguaglio economico. Fulignati, 29 anni, ha una storia con il Palermo, essendo cresciuto nel settore giovanile e avendo esordito in Serie A con i rosanero.

Parallelamente, il discorso su Jari Vandeputte, sempre con il Catanzaro, potrebbe vedere l’inserimento di Francesco Di Mariano, 28 anni, che occupa un ruolo simile a quello di Vandeputte. Questo scambio potrebbe facilitare l’arrivo del talentuoso belga, migliorando ulteriormente la rosa del Palermo.

Sul fronte dei portieri, emerge da Spezia l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe Edoardo Soleri, con l’olandese Jeroen Zoet, 33 anni, che si trasferirebbe a Palermo per fungere da alternativa esperta a Desplanches. Tuttavia, queste trattative sono ancora in una fase iniziale e potrebbero evolvere in diverse direzioni. Questa politica di scambi rappresenta un modo flessibile per il Palermo di rinforzare la squadra, sfruttando le occasioni di mercato e adattandosi alle dinamiche in continua evoluzione.