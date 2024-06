Corriere dello Sport: “Palermo, sono ancora tanti i “rebus” da risolvere”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui tanti rebus da risolvere per il Palermo.

Il futuro di alcuni giocatori del Palermo rimane incerto, con la possibilità che alcuni elementi chiave delle ultime stagioni possano ancora avere un ruolo significativo. È fondamentale capire le intenzioni di questi giocatori.

Giocatori Attuali

Mirko Pigliacelli: Ha un contratto per un altro anno con opzione di rinnovo. Non è rassegnato a un ruolo di secondo piano e sarebbe disposto a competere per il posto da titolare con Desplanches.

Francesco Di Mariano: Rappresenta la “palermitanità” e, nonostante non abbia segnato nella scorsa stagione, ha fornito 5 assist, il secondo miglior risultato in squadra dopo Brunori. È motivato a migliorare le sue prestazioni.

Giocatori di Ritorno

Dario Saric, Samuele Damiani e Jeremie Broh: Rientrano dai prestiti e dovrebbero essere convocati per il ritiro estivo, dove verranno valutati dal nuovo staff tecnico.

Giuseppe Fella e Milan Devetak: Entrambi hanno un altro anno di contratto, ma non rientrano nei piani del club e dovranno trovare una nuova collocazione.

Giacomo Corona: Giovane promettente del 2004, ha segnato 19 gol con la Primavera dell’Empoli. Il club deve decidere se integrarlo in prima squadra o proseguire con il suo sviluppo in una formazione di Serie C.

Il Palermo sta considerando diverse opzioni di scambio per rafforzare la squadra. Alcuni giocatori potrebbero essere coinvolti in trattative per ottenere nuovi rinforzi:

Fulignati (Catanzaro): Il Palermo è disposto a includere Pigliacelli nella trattativa, aggiungendo anche un conguaglio economico.

Vandeputte (Catanzaro): Potrebbe essere scambiato con Di Mariano, dato che occupano ruoli simili.

Jeroen Zoet (Spezia): Potrebbe arrivare a Palermo come portiere esperto in uno scambio che coinvolgerebbe Soleri.

Questa fase di transizione e valutazione sarà cruciale per definire la rosa del Palermo per la prossima stagione, bilanciando le esigenze di rafforzamento con la valorizzazione dei talenti interni e il rispetto degli impegni contrattuali.