Corriere dello Sport: “Palermo, strategia scambi e Barbieri”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle strategie di mercato del Palermo.

Nel casting di terzini sinistri che il Palermo sta valutando, certamente una casella da coprire per creare un’alternativa a Lund (Aurelio in prestito), entra adesso anche Tommaso Barbieri : classe 2002, e dunque under, il ragazzo di scuola Juventus dopo una buona stagione a Pisa (31 presenze e 3 gol), è tornato a Torino ma sarà girato ad altri club. Lo vogliono anche in A ma il Palermo ha coi bianconeri un buon feeling, vedasi operazione Ranocchia, e resta alla finestra seguendo gli sviluppi sulla sua posizione.

