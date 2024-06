Corriere dello Sport: “Como, Hummels! Il Lecce non molla Brunori, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Il Monza studia il modo per riportare in Italia Jean-Victor Makengo (26). Il centrocampista del Lorient, ex Udinese e nel mirino anche di altre società di A, è nei pensieri di Adriano Galliani, ma per affondare il colpo l’ad dovrà perfezionare prima delle uscite. Il club francese vorrebbe vendere il mediano a titolo definitivo, ma non si esclude che con il passare del tempo le condizioni dell’affare possano cambiare presentando quindi dei vantaggi. Tra le possibili cessioni dei biancorossi, ricordiamolo, si parla sempre dell’interesse del Marsiglia per Andrea Colpani (25). I contatti con i francesi ripartiranno questa settimana con il Monza determinato a chiedere 20 milioni di euro per la sua cessione.

Questi sono anche i giorni dell’ufficialità di Davide Nicola (51) a Cagliari. Il tecnico piemontese ha lavorato molto sul mercato dei sardi in questi giorni, confermando le sue priorità: Sebastiano Luperto (27) e Nadir Zortea (25). Il primo potrebbe essere inserito nell’operazione con l’Empoli per liberare il tecnico, o potrebbe camminare parallelamente come una trattativa distinta. Piace poi molto l’esterno di proprietà dell’Atalanta, seguito dal Bologna e molto stimato pure dal Venezia di Eusebio Di Francesco (il contratto biennale del 54enne verrà annunciato in queste ore).

Non c’è due senza tre. Per la terza volta, il Genoa ci riprova per Alessandro Zanoli (23) del Napoli. I contatti sono positivi, la disponibilità del terzino c’è sempre stata. Il Napoli è concentrato sulle operazioni più importanti, a partire da Alessandro Buongiorno (25) con il Torino, e sulla risoluzione dei casi Giovanni Di Lorenzo (30) e Khvicha Kvaratskhelia (23). Il Como non si ferma più. E così, dopo Andrea Belotti (30) e Alberto Dossena (25), punta al grande colpo, nello specifico al campione tedesco e storica bandiera del Borussia Dortmund Mats Hummels (35). Il centrale tedesco, libero sul mercato, ha già avuto contatti con la Roma, è stato accostato al Napoli e secondo Footmercato è diventato con il passare delle ore un nome concreto pure per Cesc Fabregas. La società neopromossa sogna in grande, vuole inserire in rosa giocatori esperti e ha quindi le possibilità per presentare un’offerta sui 3 milioni di euro a stagione al calciatore. Chiusura sul Lecce: Maximilian Entrup (26) si conferma un obiettivo concreto, mentre Matteo Brunori (29) è una pista che si può scaldare se il Palermo scenderà dalla richiesta di 5 milioni di euro per il cartellino.