Escl. Zoet: «Ho ricevuto offerte dell’Italia e dall’estero. Sul Palermo…»

«Palermo? Qualche amico mi ha scritto chiedendomi se avessi scelto questa destinazione. In questo momento ho qualche offerta in Serie B e in Olanda e non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro. Se dovesse arrivare una proposta concreta da parte del Palermo la valuterò. Parlerò con il mio procuratore e deciderò con calma quale sarà il prossimo capitolo sportivo della mia vita». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Jeroen Zoet, estremo difensore accostato negli ultimi giorni ai rosanero.

Sarebbe un problema per lei fare il secondo?

«Questa è una valutazione che farò davanti a una proposta ufficiale. Palermo è una squadra che ambisce a tornare in Serie A e questo aspetto mi piace molto. Conservo il ricordo di un’ atmosfera molto bella allo stadio nelle volte in cui sono venuto con lo Spezia al Renzo Barbera».

Quello dello Spezia è un capitolo chiuso?

«Ho rifiutato la proposta di rinnovo, io e lo Spezia prenderemo due strade diverse. Mi porterò dietro il ricordo di una bella esperienza, con il rammarico di non aver potuto dimostrare totalmente il mio valore. L’infortunio in avvio di esperienza in Italia non mi ha di certo aiutato. Conserverò comunque un bel ricordo e porterò nel cuore un posto meraviglioso nel quale vivere».

Il suo compagno Nikolaou potrebbe fare al caso del Palermo?

«Un ragazzo serio che da sempre tutto se stesso per la squadra. Anche nell’ultima stagione, tutt’altro che positiva, ha avuto sempre un atteggiamento positivo da capitano per la squadra. Senza dubbio un ottimo professionista».