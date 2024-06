Chiudiamo Douglas Luiz e inizia la trattativa per te: Giuntoli avvisa il calciatore e i suoi agenti | È già tempo di all-in

Giuntoli è scatenato, dopo Douglas Luiz piazza un altro colpo: agenti avvisati e visite medica programmate.

Una trattativa che rischiava di trasformarsi in telenovela, ma che alla fine si sta avviando verso la conclusione che tutti in casa Juve stavano sperando. Douglas Luiz sarà juventino, e nelle ultime ore sarebbe arrivato il sì del giocatore dopo lo stallo degli scorsi giorni.

Un colpo importante per cui la Juventus uscirà circa 40 milioni di euro per il cartellino del nazionale brasiliano, soldi che arriveranno dalle cessioni di Iling Junior e di McKennie, che partiranno per fare cassa insieme probabilmente a Huijsen e Chiesa.

Ma chiuso il colpo per il brasiliano Giuntoli non ha alcuna voglia di fermarsi. Anzi, il ds ex Napoli vuole spingere sull’acceleratore proprio in questo momento di calma apparente, per consegnare a Thiago Motta i nuovi già dal primo giorno di ritiro, e permettere loro di ambientarsi il prima possibile.

Juve, due colpi subito

Ecco perché la Juventus sul mercato corre. Chiuso Douglas Luiz, l’operazione è stata sbloccata nelle scorse ore e le visite mediche sono già programmate – secondo Sportmediaset verranno condotte direttamente nel ritiro del Brasile negli Stati Uniti – Giuntoli adesso potrà a cuor leggero puntare tutto sul vero obbiettivo dei bianconeri per il centrocampo.

Stiamo parlando di Koopmeiners, che in inverno aveva dichiarato chiaro e tondo di volere lasciare la Dea, a maggior ragione dopo i grandi risultati sportivi ottenuti. L’olandese, che non è stato convocato dagli orange per un infortunio, è pronto a cambiare maglia e anche perquesta trattativa sembra tutto pronto. Ecco a che punto è l’operazione dopo le ultime novità emerse nelle scorse ore.

Koopmeiners-Juve, ore decisive

Douglas Luiz non risolverà tutti i problemi del centrocampo della Juventus, il brasiliano infatti sbarcherà in Italia per dare sostanza e muscoli, equilibrio e tecnica, al centrocampo ma serve ancora qualcosa. Gol, assist e giocate decisive che solo Koopmeiners può dare, secondo il club bianconero.

Per mettere le mani sull’olandese la Juventus dovrà fare cassa, con i calciatori già citati e in partenza, ma i contatti con l’agente del giocatore continuano. In queste ore, che risulteranno decisive, ci saranno altri incontri come confermato dalla Gazzetta dello Sport, ma l’operazione – che avrà un valore complessivo di 60 milioni circa – decollerà e sarà chiusa solo quando il club bianconero avrà fatto cassa grazie agli esuberi.