Gds: “Palermo, per la corsia pressing su Carissoni. Vandeputte, settimana decisiva”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e il pressing su Carissoni.

Palermo è determinato a potenziare la fascia sinistra della squadra per la stagione 2024/25, avendo identificato l’acquisto di un terzino sinistro competente sia in difesa che in attacco come una priorità. Dopo che Aurelio non ha convinto nelle ultime prestazioni, il club ha messo nel mirino Carissoni del Cittadella, che si è distinto contro il Palermo la scorsa stagione fornendo assist decisivi e dimostrando una solida affidabilità. Tuttavia, con l’arrivo di Masciangelo, anch’egli con ambizioni di titolarità, Carissoni potrebbe essere disponibile.

Un’altra opzione per il Palermo è Di Chiara del Parma, con il club siciliano che sta valutando attentamente le sue opzioni considerando anche l’interesse di altre squadre di Serie A e della Salernitana per Carissoni. Per quanto riguarda altre posizioni, il Palermo è impegnato in trattative anche per rinforzare la porta e gli esterni. L’interesse per Vandeputte del Catanzaro è forte, con il giocatore che ha registrato 14 assist nella scorsa stagione di Serie B. Le negoziazioni stanno procedendo, ma il Palermo cerca di chiudere l’affare entro il limite di 3 milioni di euro, considerando anche la possibilità di inserire contropartite tecniche.

Nel frattempo, ci sono movimenti anche per la difesa, con il Palermo che punta su Ferrari, disponibile a parametro zero, anche se c’è interesse da parte di squadre della Serie A come Como e Venezia. La situazione di Nikolaou è ancora incerta, dipendendo da altre dinamiche di mercato.

Per l’attacco, il futuro di Brunori resta incerto con crescente interesse da parte di altre squadre, ma senza offerte che soddisfano la richiesta di 6 milioni di euro del Palermo. Se Brunori dovesse lasciare, il Palermo ha già identificato possibili sostituti, inclusi Lapadula del Cagliari, Mulattieri del Sassuolo e Pio Esposito dell’Inter, mantenendo aperte varie opzioni per rafforzare l’attacco. Inoltre, il Palermo continua a monitorare Vata del Celtic, che sta emergendo come un interessante talento nell’Under 21 irlandese e potrebbe diventare una valida opzione futura.