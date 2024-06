Gds: “Il Palermo cerca un altro portiere. Idea Fulignati, ma l’affare è in salita”

De Sanctis vorrebbe riportare in Sicilia l’attuale numero 1 del Catanzaro, in cambio offerti Pigliacelli e soldi. L’ex rosa però chiede garanzie tecniche

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la caccia al portiere.

Il Palermo è attivamente alla ricerca di un nuovo portiere per affiancare Desplanches e ha messo gli occhi su Andrea Fulignati, ex portiere del club e attualmente in forza al Catanzaro. La squadra siciliana è interessata a creare una competizione sana per il posto da titolare, non volendo che il nuovo acquisto sia solo una riserva. Fulignati, che ha avuto un’ottima stagione con il Catanzaro, risulta attraente non solo per le sue prestazioni ma anche per il legame familiare con Palermo, dato che sua moglie è palermitana.

Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa. Il Catanzaro, con un probabile nuovo allenatore in vista, Aquilani, considera Fulignati un elemento centrale per la propria squadra futura. Inoltre, il portiere gode di un’alta reputazione e interesse anche da altre squadre di Serie B e alcune di Serie A. Per convincere il Catanzaro a cedere Fulignati, il Palermo potrebbe offrire in cambio il cartellino di Mirko Pigliacelli più un eventuale conguaglio economico.

Nonostante le complicazioni, un fattore potenzialmente favorevole per il Palermo è il desiderio della famiglia di Fulignati di avvicinarsi a casa. Ciò potrebbe influenzare la decisione del portiere, anche se a 30 anni e dopo una stagione da protagonista, potrebbe non essere incline ad accettare un ruolo inizialmente non garantito come titolare. La situazione richiederà negoziati attenti per assicurare garanzie tecniche adeguate a Fulignati, affinché l’operazione possa procedere con successo.