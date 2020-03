L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sui record stagionali del Palermo. Dopo la sconfitta interna della Turris, nessuna squadra in D ha più punti del Palermo (63) e in tutti i campionati solo il Benevento in B tiene il passo dei rosa. Con il poker sul Nola, l’attacco rosa è tornato ad essere il più prolifico del girone, mentre la difesa si gode l’imbattibilità casalinga da 399′. Pergolizzi, con 20 vittorie stagionali, ha lasciato Caramanno a 19 ed ha davanti solo Beppe Iachini, che nel 2013/14 ne conquistò 23.