L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta le prestazioni di Floriano, che celebra i suoi gol mimando il gesto degli occhiali come dire “hai visto che gol?”, idea che somiglia molto all’esultanza con la mano all’orecchio di Toni, nata nei due anni con 50 reti totali in rosanero. Floriano è tornato in Serie D per essere leader di un Palermo protagonista di primo livello anche nei prossimi anni. In caso di promozione in C, la sua conferma, con relativo adeguamento di contratto professionistico, sarebbe scontata.