L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta le prestazioni di Floriano, che ha ripagato la fiducia di Pergolizzi con una tripletta e un assist nella sfida contro il Nola. Tre gol tutti su azione e l’ultimo ad aver fatto uno score del genere era stato Fabrizio Miccoli nel 2012 contro il Chievo. Floriano era stata una delle poche richieste esplicite di Pergolizzi a gennaio, quando gli chiesero come sostituire l’infortunato Santana. Adesso, i numeri spiegano l’importanza del contributo del ragazzo nato in Germania. In 8 partite ha siglato 6 gol.