L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul caos in Serie A per il recupero delle gare rinviate a causa dell’allarme Coronavirus. L’obiettivo è procedere con il completamento dell’ultimo turno di campionato, il 26°, tra sabato e lunedì prossimo. Si comincerebbe con le gare sulla carta già a porte aperte, vale a dire Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina. Lasciando a lunedì, tutte le altre, compresa quindi Juventus-Inter, nella speranza che, ovviamente, non vengano prolungati i blocchi o non si aggiungano altre limitazioni. Da lì in poi, si procederebbe in ordine con le altre giornate, aggiungendo un turno infrasettimanale, il 12-13-14 maggio. Mentre i tre recuperi del 25° turno (Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo) verrebbero fissati per mercoledì 18 marzo, alle 18.30, con Barcellona-Napoli di Champions alle 21. Resterebbe in sospeso Inter-Sampdoria, da incastrare però in base al percorso europeo della squadra nerazzurra, oppure, alla peggio il 20 maggio, ovvero la nuova data della finale di Coppa Italia, che la Figc proverà a chiedere all’Uefa di disputare comunque all’Olimpico, ma è destinata ad essere respinta. Già, ma se la banda di Conte dovesse arrivare in finale di Coppa Italia? Allora ci sarebbe un ulteriore spostamento, al 27 maggio. Ma se l’Inter raggiungesse pure l’epilogo dell’Europa League, nuovo slittamento al 30 o al 31, giorno della finale di Champions, dove però potrebbe esserci la Juventus… Insomma, qualcosa resterà inevitabilmente in sospeso.