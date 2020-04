L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibile ripresa dei campionati, fissata per giugno. In base agli scenari, cambierebbe anche l’inizio della nuova stagione. L’ipotesi più ottimistica prevede il via per inizio settembre, quella meno per la metà-fine di settembre. L’UEFA non scarta la necessità di programmare fino a 4 gare a settimane per la Champions League. Ieri, Gravina ha indicato il 20 maggio come possibile data di ripresa della Serie A. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione un terzo scenario: che la pandemia impedisca la ripresa delle attività. «Annullare il campionato credo sia abbastanza complicato – afferma Gravina – dopo averne disputato due terzi. Ci sarebbe una grave ingiustizia che porterebbe a un’emergenza legale durante una emergenza epidemiologica. Bisognerebbe decidere se assegnare o meno lo scudetto e la stessa Juventus non mi pare gradisca particolarmente una soluzione di questo tipo. Le promozioni dalla B? Toccherebbe alle prime due, non certo la terza, che dovrebbe affrontare i play off. Di sicuro, un’estate in tribunale non sarebbe un atto di grande responsabilità».