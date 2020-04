L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’incidente automobilistico che ha coinvolto Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco. E’ uscito miracolosamente incolume dall’incidente a 310 km dalla sua abitazione di Monaco di Baviera, dove avrebbe dovuto sostenere un allenamento domiciliare. E’ stato sorpreso in viaggio da una violenta tempesta di grandine che ha ridotto a zero la visibilità e la sua veloce Mercedes AMG Sport ha sbandato rimbalzando sul fondo stradale ricoperto di grandine fino ad atterrare di traverso sul guardrail. Il calciatore ha spiegato la ragione del suo viaggio: doveva recarsi a Lipsia per fare visita al figlio che stava poco bene.