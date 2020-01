L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “La Sampdoria si è spinta in avanti per cercare di chiudere nelle prossime ore col Napoli per riportare in blucerchiato Lorenzo Tonelli (30): il club di De Laurentiis aveva chiesto 3 milioni per il passaggio a titolo definitivo, ieri c’è stato un rilancio a 2,5 e si aspetta una risposta ufficiale. Resta comunque ancora aperta la strada con l’Atalanta per Andrea Masiello (33), considerato l’alternativa ideale per raff orzare la difesa di Claudio Ranieri.

CZYBORRA E BELLANOVA. A Bergamo, intanto, è arrivato Lennart Czyborra (20), laterale sinistro tedesco che il club nerazzurro ha preso dall’Heracles Almelo, la stessa squadra da cui arrivò Robin Gosens (25) in Italia. Sul suo cartellino sono stati investiti 4 milioni, consapevoli della sua versatilità tattica, come quinto di centrocampo a sinistra, ma anche in grado di essere “abbassato” di qualche metro, sulla linea difensiva. Ma non è tutto, perché si sta chiudendo anche per Raoul Bellanova (19), con un passato nelle giovanili del Milan ma di proprietà del Bordeaux. Entro il week end potrebbero arrivare visite mediche e firma su un contratto in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni. Proprio questa doppia operazione, libera Guilherme Arana (22), brasiliano arrivato in estate in prestito dal Siviglia che complessivamente ha giocato solo per 75 minuti spalmati in quattro partite: dovrebbe rientrare in patria, con l’Atletico Mineiro in pole position.

FINALMENTE SAPONARA. Il Lecce ha risolto le ultime formalità con la Fiorentina per il trasferimento, in prestito secco fino alla fine della stagione, di Riccardo Saponara (28) che lascia così il Genoa e finisce in Salento. Il giocatore oggi si sottoporrà alle visite mediche, quindi firmerà l’accordo e si metterà subito a disposizione di Fabio Liverani, mentre si sta lavorando per cercare di sbloccare quanto prima il trasferimento dal Malatyaspor di Afriyie Acquah (28), per il quale era già stato raggiunto un accordo tra i club, almeno prima del ripensamento da parte del presidente. Servirà ancora tempo, ma le speranze non sono state ancora archiviate. La squadra viola, invece, è prossima a liberare Szymon Zurkowski (22) verso l’Empoli, in Serie B, in prestito secco.

BABY KONIG. In Argentina, al Velez, non si danno pace. Sì, perché dopo Matias Soulé (16), finito lo scorso 10 gennaio alla alla Juvenus, Benjamin Garré (19), passato al Manchester City nel luglio 2017, ecco che un altro ragazzino è pronto a trasferirsi all’estero, stavolta al Genoa. Si tratta di Lucas Konig (17), classe 2002, che ha risolto il contratto col club sudamericano per continuare al sua carriera in Italia, appunto in rossoblù. Si aggregherà al settore giovanile di Michele Sbravati, ma la speranza è quella di aver individuato l’ennesimo crack da veder esplodere e poi decollare sul mercato. In uscita, diretto a Verona sponda Hellas c’è invece Kevin Agudelo (21), centrocampista colombiano preso in estate dall’Atletico Huila. Il Cagliari continua a parlare con la Juventus per Marko Pjaca (24), ma non è il solo club ad aver messo gli occhi addosso all’esterno croato a caccia di rilancio dopo i troppi infortuni subìti.

ALTRE OPERAZIONI. A Parma rinnovo per Matteo Scozzarella (31), che era in scadenza a giugno: prolungherà fino al 2022. Come la Spal, anche il club gialloblù resta alla finestra per capire se l’Inter alla fine darà in prestito Sebastiano Esposito (17)”.