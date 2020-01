L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. La scorsa stagione si era inserito più facilmente, la concorrenza a centrocampo a Palermo tra under è più agguerrita? «Qui gli under sono tutti bravi, lo erano anche l’anno scorso a Bari, quest’anno è andata così, con qualche difficoltà in più, però voglio riscattarmi nel girone di ritorno». E’ ad un passo dai tre gol messi a segno in Puglia che è anche il suo record. Sta pensando a migliorarlo? «Ci penso, però l’obiettivo è di vincere il campionato, devo pensare solo a quello, se continuo a segnare non è che mi dispiaccia poi tanto». Domenica un ruolo inedito nel modulo anti-emergenza: «Facevo un quinto che diventava mezzala e anche attaccante, abbiamo fatto una bella prestazione. Non avevo mai fatto questo ruolo, però è stata una piacevole scoperta».