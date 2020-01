L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento dell’Acireale, riportando le dichiarazioni del tecnico Giuseppe Pagana. Il 2020 è cominciato nel migliore dei modi per l’Acireale, “capolista” solitaria nelle gare riferite al nuovo anno, considerato nessun’altra squadra è riuscita a fare altrettanto, comprese le due “corazzate” Palermo e Savoia. Gli acesi hanno superato, nell’ordine, Palmese in trasferta, ACR Messina e Castrovillari in casa, piazzandosi a ridosso di quella zona playoff: «Non credo sia più il caso di discutere delle penalizzazioni subite – ha osservato l’allenatore acese, Giuseppe Pagana – ma, piuttosto, dobbiamo guardare al futuro, partendo dalla consapevolezza delle nostre forze, espresse al meglio attraverso una continuità di risultati che dimostra come il gruppo sia forte e di carattere. A Troina sono nato e ho vissuto a lungo – ha detto il tecnico – e ho trascorso 15 anni tra calciatore e allenatore, ovvio che non sarà per me una gara come le altre. L’emozione, comunque, verrà messa da parte al calcio d’inizio».