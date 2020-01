L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle condizioni di Ricciardo. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. In settimana Pergolizzi cercherà di capire chi possa sostituire il numero 9: l’ipotesi più normale sembra l’impiego a tempo pieno di Sforzini, acquistato appositamente per essere il suo alter ego, ma esiste anche l’opzione di inserire un centrocampista in più lasciando in avanti solo Floriano e Felici.