L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su uno studio del Politecnico di Torino, relativo allo sport nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. Due le mosse per ripartire: individuazione, analisi e prevenzione dei fattori a rischio. Gestione dell’attività sportiva in un tempo segnato dal Covid-19. Ipotizzati turni chiusi negli allenamenti per mantenere il distanziamento sociale e proseguire alla sanificazione degli attrezzi in palestra. Ovviamente gli sport di squadra hanno un fattore di rischio più alto. Si pensa anche di dotare gli atleti di un braccialetto per registrare la loro posizione in palestra e verificare il distanziamento sociale.