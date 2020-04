L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione delle società dilettantistiche. In 6 categorie, dalla Serie D alla Terza Categoria, si attendono le linee guida relative all’emergenza Coronavirus. Dietro un esercito di calciatori: il 98% dei calciatori tesserati in Italia è dilettante, mentre il restante 2% milita in Serie A, B e C. L’appuntamento al quale guarda il mondo dilettante è il Consiglio Federale dell’8 maggio. Il discorso delle promozioni e delle retrocessioni è tutto da intavolare. Magari salvando le prime e le seconde in vista di una stagione extra large. Nel prossimo campionato di Serie D potrebbero esserci 8 gironi da 20 squadre e uno da 21.