L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo scontro Lega Serie A-Governo. Oggi, la Lega A invierà una lettera dai toni tutt’altro che pacati al premier Conte, scavalcando il ministro dello Sport, al fine di ottenere certezze sulla ripresa degli allenamenti. Le manovre potrebbero entrare in contrasto con la Federcalcio, che ieri aveva confermato la versione di Spadafora e smentendo la Lega, secondo cui il ministro avrebbe disatteso un accordo politico. Il coinvolgimento diretto del Premier lascia trapelare che per gli ambienti della Lega A, il ministro Spadafora non è più un interlocutore adeguato.