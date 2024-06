Corriere dello Sport: “Clamoroso, Mourinho tenta Dybala. Lo vuole in Turchia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro di Dybala e la tentazione di Mourinho che arriva dalla Turchia.

I primi messaggi dei romanisti a Federico Chiesa sono partiti già prima della fine del campionato, anche prima della partita contro la Juventus e di quell’abbraccio tra l’attaccante bianconero e Daniele De Rossi. Adesso il gruppetto azzurro-giallorosso capitanato da Pellegrini sta lavorando sottotraccia a Coverciano per rendere quel sogno, più o meno possibile, una vera e propria opportunità di mercato. Chiesa alla Roma può essere il vero colpo dell’estate, l’ennesimo messo a segno dai Friedkin dopo Mourinho, Abraham (pagato 42,3 milioni di euro), Dybala e Lukaku. De Rossi vuole l’attaccante in uscita dalla Juventus, Federico è intrigato dall’idea di tentare l’avventura nella Capitale, in un club che punta a rilanciarsi costruendo una rosa forte, il più possibile a tinte azzurre, con un nuovo progetto che possa presto essere vincente in Italia e in Europa. Federico sarebbe uno dei pezzi pregiati della Roma, al centro del programma giallorosso, osannato dalla tifoseria e punto di riferimento in campo del tecnico che ha chiesto al nuovo direttore Ghisolfi esterni offensivi di gamba, fantasia, qualità e gol. E Chiesa corrisponde al prototipo perfetto del giocatore richiesto dall’allenatore.

LA MOSSA. Lo sa Federico, lo sa la Roma, lo sa anche la Juventus. Non è più un segreto che De Rossi speri che il corteggiamento possa concretizzarsi in qualcosa di più serio. Quindi in una trattativa che sì sarebbe complicata per le cifre da far quadrare tra il cartellino e l’ingaggio, ma al tempo stesso che potrebbe permettere al direttore sportivo di lavorare per rendere il sogno una realtà. Uno spot che spingerebbe i Friedkin all’ennesimo sforzo economico della propria gestione dopo i colpi degli ultimi anni già citati. E il diretto interessato cosa ne pensa? Sono diverse le squadre interessate a lui, quindi ha possibilità di scegliere, e visto che sta per sposarsi con Lucia Bramani, la compagna della vita, Fede preferirebbe cambiare squadra e città adesso piuttosto che nei prossimi anni. E Roma ha sempre un certo fascino, così come la Roma, anche senza la Champions. E anche senza la Champions Ghisolfi tenterà di aprire la trattativa, proprio come negli ultimi anni Mou e i Friedkin sono riusciti a chiudere i grandi colpi.

MOU TENTA DYBALA. Certo, in questo caso servirà investire sul cartellino del ventiseienne valutato intorno ai 25 milioni, cifra più o meno abbordabile visto il contratto in scadenza nel 2025. E allora la Roma dovrà monetizzare con qualche cessione per raccogliere ulteriori fondi che si aggiungeranno al tesoretto con il quale il nuovo diesse dovrà ricostruire la Roma. L’idea di De Rossi sarebbe quella di avere un centravanti di livello con Dybala sulla destra e Chiesa sulla sinistra. Ma i piani possono cambiare, anche perché le sirene di mercato si fanno sempre più insistenti e parlano di una imminente offerta del Fenerbahce per Dybala. Mourinho, presentato ieri come nuovo tecnico del club turco, vorrebbe portare la Joya (ma anche Lukaku) a Istanbul per aiutarlo a superare i preliminari di Champions, aumentare la competitività della squadra e, naturalmente, vincere il campionato. Fino al 30 luglio basteranno 12 milioni per far scattare la clausola rescissoria e prelevare l’argentino dalla Roma. Nessun contatto al momento, De Rossi vorrebbe trattenerlo, ma l’idea dello Special One è quella di provarci. Un po’ come la Roma ci proverà per Chiesa. Se poi Paulo dovesse accettare, a quel punto gli otto milioni di ingaggio netto (bonus inclusi) risparmiati più i 12 milioni della clausola sarebbero dirottati su nuovi innesti. Chiesa ad esempio, più un altro esterno per la fascia destra. È un gioco a incastri che non si sbloccherà così facilmente. Ma il primo passo lo ha fatto la Roma verso lo juventino, a prescindere da Dybala. De Rossi lo vuole, Ghisolfi proverà a iscriversi alla corsa per l’attaccante azzurro.