Corriere dello Sport: “Monza, oggi contatto Galliani-Nesta. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Nel giorno dell’addio di Raffaele Palladino (40), atteso dalla Fiorentina, il Monza accelera per l’allenatore della prossima stagione. I preferiti di Adriano Galliani restano Alessandro Nesta (48) e Marco Baroni (60), che ha lasciato il Verona nonostante la miracolosa salvezza e un contratto fino al 2025 (il rinnovo è scattato in automatico). Oggi ci sarà così un nuovo giro di chiamate con l’obiettivo di arrivare entro le prossime ore a una decisione definitiva. Baroni viene considerato una garanzia per i risultati ottenuti a Verona e con il Lecce, mentre Nesta rappresenta il nome affascinante per la sua storia da calciatore e il legame stretto con Galliani.

INTRECCI. Marco Baroni è anche uno degli allenatori seguiti dal Cagliari, club alle prese con l’arduo compito di sostituire Claudio Ranieri (72) sulla panchina rossoblù. Inevitabilmente per i sardi questi sono ancora i giorni delle consultazioni e delle valutazioni a 360 gradi, visti anche i contatti con Razvan Lucescu (55, è nel mirino pure di Besiktas e Rennes) e Alessio Dionisi (44). L’ex Sassuolo è anche nella short-list del Verona, dove tra i preferiti spiccano pure Pippo Inzaghi (50) e Massimo Donati (43). I sardi hanno parlato la scorsa settimana con Paolo Vanoli (51), ieri impegnato nella finale dei playoff contro la Cremonese, ma l’ex difensore è sempre più vicino alla panchina del Torino con cui dialoga da tempo.

SCHERZO A NIANG. Piccolo caso ad Empoli. Una storia pubblicata e poi rimossa da M’Baye Niang (29) aveva fatto pensare alla volontà dell’attaccante di smettere con il calcio. Questa voce è stata però smentita direttamente dagli agenti del francese. Si è trattato infatti di uno scherzo di un amico, in vacanza con la punta: gli ha rubato il telefono per pubblicare le storie sui social, successivamente cancellate dall’ex Milan.