L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul colpo Luperini per il Perugia.

«Il mio Grifo ha il fuoco dentro», aveva assicurato Fabrizio Castori prima della trasferta amara di Palermo. Spiacevole non per la sconfitta in se stessa, che ci può stare, ma per il modo: in Sicilia é mancato – appena una settimana dopo la gagliarda prestazione di Cagliari – proprio lo spirito battagliero. Il tecnico marchigiano, che della determinazione e dell’agonismo, fa alcuni dei puntelli della sua filosofia di gioco, avrà di sicuro sollecitato i suoi a tirar fuori “il rostro e gli artigli” (caratteristiche peculiari del Grifo, simbolo della città) nel confronto alle porte col Parma. In palio, infatti, oltre ai tre punti, c’é anche l’onore: mostrare ai tifosi che la squadra scende in campo con lo spirito giusto.

La squalifica di Lisi (per 77’ il Perugia ha giocato, contro i rosanero, in inferiorità numerica) apre interrogativi sull’undici per l’esordio stagionale al “Renato Curi”: il tecnico darà ancora spazio al giovane Samuele Righetti o porterà più avanti Cristian Dell’Orco, anche grazie alla contingenza favorevole del recupero di Gabriele Angella? In quest’ultimo caso la difesa a tre vedrà schierati Filippo Sgarbi a destra, Angella in mezzo e Marcos Curado a sinistra. Dell’Orco (che indossa la fascia di capitano e che é stato votato dai tifosi come il miglior biancorosso nella trasferta palermitana) suona la carica: «Avremo due partite consecutive in casa e dovremo cercare di fare punti». Il guanto della sfida ai parmensi é lanciato.

Un altro elemento favorevole appare il recupero di Ryder Matos: il brasiliano può rappresentare una carta importante per rafforzare, in dinamismo ed in qualità, l’attacco. L’accoppiata offensiva potrebbe vedere Matos affiancato a Melchiorri. In pratica, tranne Rosi (guai muscolari) e Santoro (in recupero dopo un intervento chirurgico), Castori potrà avere a disposizione tutti gli effettivi.

Intanto arrivano novità dal mercato. Il ds Marco Giannitti ha chiuso la trattativa col Palermo per l’arrivo a Perugia del centrocampista Gregorio Luperini (28). Il giocatore non sarà pronto a scendere in campo, perché attardato da problemi fisici prima e dalla scarsità delle sedute di allenamento poi, ma il suo approdo suona come segnale importante per il rafforzamento della rosa.

E nelle ultime ore corre voce che il club avrebbe sondato la Salernitana per il difensore centrale (ma anche esterno di centrocampo) Pawel Jaroszynski (28). Tra l’altro il polacco ha già lavorato con Castori e quindi non avrebbe bisogno più di tanto per inserirsi nei meccanismi predicati dal tecnico. Nessuna voce – non almeno con un pizzico di credibilità – per quanto riguarda l’attacco. Il profilo che serve é quello di centravanti d’area, strutturato e dal gol facile.