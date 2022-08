L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Al Venezia piace straniero: i lagunari hanno ingaggiato un attaccante finlandese, il ventottenne Joel Pohjanpalo, prelevato dal Bayer Leverkusen. Bloccata a Terniper ora, causa gli infortuni di Pettinari e Donnarumma, la cessione dell’attaccante Alexis Ferrante (26) che il Cesena era pronto ad annunciare.

In partenza il centrocampista Aniello Salzano (31). Sfumati il centrocampista della Cremonese, Luca Valzania, che si accorderà con l’Ascoli, il difensore del Monza Davide Bettella (22), che è andato al Palermo, e l’attaccante Ebrima Colley (22) passato al Karagümrük in Turchia. La Spal resta vigile su Federico Proia (25) centrocampista del Vicenza, per il quale però cresce la concorrenza, cui si è aggiunto nelle ultime ore anche il Perugia. Chiusa la telenovela, Alberto Grassi (27) lascia il Parma. Due prestiti per il Cosenza: Davide Merola, 22 anni, centrocampista dall’empoli e Paolo Gozzi (21) difensore ex Juventus e girato dal Genoa.