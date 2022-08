L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul l’attesa a Bari in vista della gara di domani contro il Palermo.

Uno stadio da mille una notte. Il San Nicola vestito a nuovo riapre i battenti per il debutto interno col Palermo. Centoundici giorni dopo un lungo girovagare tra Coppa e campionato. Un grande restyling voluto dal sindaco Antonio Decaro con fiammanti seggiolini biancorossi che regaleranno un nuovo look specchio fedele dei colori sociali. Un magnifico colpo d’occhio. Riaperta dopo quattro anni la Curva Sud. Perfetto come un tappeto di biliardo il nuovo manto erboso realizzato con l’erba Bermuda Grassi, la stessa utilizzata per lo stadio San Siro di Milano e il Bernabeu di Madrid. Completamente sostituito il vecchio corpo illuminante. Sono stati scelti i led wall, cioè dei “muri a led” senza alcuna giunzione tra i moduli che lo compongono, molto più leggeri e sempre connessi a distanza.

L’altra novità riguarda la sostituzione di 268 proiettori, con il controllo delle luci mediante un software. A settembre entreranno in azione i due maxi schermi e si procederà alla copertura dell’astronave. In quattro mesi uno stadio completamente ribaltato.

Record lontano. E partita la doppia caccia al biglietto per la sfida col Palermo e alla sottoscrizione dell’abbonamento per l’intera stagione prorogato sino a domani. Raggiunta quota 9.000 tagliandi nella serata di ieri, quasi 4.000 nelle ultime ventiquattro ore.

Accorreranno quasi certamente in 15 mila o poco più, un’affluenza importante per un anticipo nonostante la giornata lavorativa e molti tifosi siano in vacanza. Superata quota 6.600 nella campagna abbonamenti, improbabile che si possa eguagliare il record di 11.026 fatto registrare in B nella stagione 2015-16. Il mancato arrivo della punta ha inevitabilmente rallentato la corsa agli abbonamenti. L’obiettivo è sempre il danese Christian Gytkjær. Polito non molla. Vicinissima invece la conclusione della trattativa per lo sloveno Zan Zuzek. Polito avrebbe alzato l’offerta al Koper: da 200mila, si sarebbe arrivati a 250mila. Adesso la distanza è di 100mila euro.