L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Ieri sera il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo di Domenico Berardi (28) fino al 2027 con un annuncio che certifica un legame indissolubile: «Storia infinita di una passione neroverde!», si legge sul sito del club dove viene pubblicato anche un video che ritrae il calciatore mentre firma la maglia con la data del nuovo matrimonio. L’intesa, raggiunta nelle scorse settimane permetterà all’attaccante di guadagnare circa 2,3 milioni di euro all’anno, che con i bonus arrivano a 3. E non finisce qui perché nei giorni della cessione di Giacomo Raspadori (22) al Napoli, i neroverdi stringono per un calciatore che sentono di aver in pugno da diverso tempo: Armand Laurienté (23).

L’attaccante esterno del Lorient è stato studiato e osservato da vicino più volte in questa stagione, per i dirigenti del club emiliano si tratta di un giocatore molto forte e con ampi margini di miglioramento. Giornata di annunci ad Empoli. Ieri è stato ufficializzato Alberto Grassi (27), neo rinforzo dei biancoblu con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Nel frattempo, i toscani non mollano Szymon Zurkowski (24) della Fiorentina mentre per la difesa resta valida la pista che porta ad Ethan Ampadu (21) del Chelsea. Sbarco in mattinata in attesa delle visite mediche e la firma sul contratto: da ieri Perr Schuurs (22) è in Italia. Il difensore olandese, scelto come sostituto di Gleison Bremer (25), sarà a disposizione di Ivan Juric già per il match contro la Lazio. Confermate anche le cifre: all’Ajax 9 milioni di euro più di 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. I granata restano, poi, sulle tracce di Isak Hien (23), per il quale anche il Verona ha fatto un’offerta. Sempre i veneti hanno chiuso per il difensore Juan Cabal (21), pagato 4 milioni, mentre a centrocampo c’è il greco Sotiris Alexandropoulos (20) del Panathinaikos.

LA PREMIER CHIAMA. Willy Gnonto (18) di nuovo al centro del mercato. Per l’attaccante della Nazionale è arrivata un’offerta dal Leeds da circa 5 milioni, a fronte di una richiesta di 8 con bonus. L’Hoffenheim era sembrato a lungo ad un passo dall’azzurro, risultano diversi contatti con il giocatore, ma le richieste dell’epoca dello Zurigo avevano di fatto impedito alle parti di arrivare ad un accordo. Sulle tracce del calciatore della Nazionale lanciato da Roberto Mancini c’è anche il Feyenoord. Nicolò Rovella (20) al Monza è un affare concluso, ma per la formalizzazione dell’affare bisognerà attendere ancora un pò di tempo visto che la Juventus è alle prese con una profonda rivoluzione del centrocampo. Rientrato dal prestito al Genoa, il talento bianconero è in ogni caso pronto per una nuova esperienza in A. Non poteva mancare, infatti c’è stato, il sondaggio della Salernitana per Felix Afena-Gyan (19). Il classe 2003, intanto, è finito nel mirino del Monza, della Cremonese, del Cagliari e di alcuni club esteri. Giangiacomo Magnani (26) resta conteso sul mercato. Si è mossa la Cremonese ed è un’opzione che il difensore prende in considerazione in questi giorni. E c’è stata anche una chiacchiera con il Lecce, a caccia di un altro centrale affidabile dopo l’ingaggio di Mert Cetin (25) e i sondaggi per Nathanael Saintini (22) del Sion.

SALTA NORMANN. Nel frattempo è saltato il trasferimento di Mathias Normann (26). «L’U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann – recita il comunicato dei giallorossi -, ha deciso, di comune accordo con l’atleta, di interrompere in via definitiva l’iter finalizzato all’acquisizione delle prestazioni sportive». Il giocatore sarebbe arrivato in prestito dal Rostov grazie alle nuove norme applicate ai tesserati in Russia. L’Atalanta corre veloce con Brandon Soppy (20). L’esterno preso dall’Udinese per 9 milioni di euro oggi è atteso in città per le visite mediche. Tutto confermato per Tommaso Mancini (18) alla Juventus. Il centravanti è stato preso dal Vicenza per circa 2,5 milioni di euro.