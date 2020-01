L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Servirà tempo, forse, anche più di qualche giorno, ma alla fine, il matrimonio dovrebbe celebrarsi. Lorenzo Tonelli (29), difensore centrale del Napoli, non aspetta altro se non la chiamata giusta per mettersi in viaggio, di nuovo diretto verso Genova, sponda Sampdoria. Dopo la brusca frenata dei giorni scorsi, che aveva rimesso in corsa il Lecce, ieri c’è stata una nuova accelerata: la volontà delle parti è quella di portare a termine l’operazione, pur consapevoli che restano da limare diversi dettagli (il contratto è in scadenza tra un anno, nel 2021).

PARMA-CAPRARI. Intanto, il Parma ha chiesto ufficialmente Gianluca Caprari (26), seconda punta che in questo girone d’andata ha realizzato tre gol nei soli 541 minuti avuti a disposizione. Per strapparlo a Ranieri, però servono diversi milioni: sono intorno ai 14-15 quelli potenzialmente richiesti, oltre ad una mossa ufficiale da parte del giocatore, conteso pure dal Sassuolo. La squadra di De Zerbi, intanto, ha ceduto Luca Mazzitelli (24) che, dopo appena 11 minuti in Serie A, ha detto sì alla Virtus Entella. La fumata bianca, in questo caso, è imminente.

SKRABB E ZAJC. In casa Brescia, si è risolto il giallo legato al mancato tesseramento di Simon Skrabb (24) che nei giorni scorsi si era sottoposto alle visite mediche dopo il suo arrivo dal Norrkoping. Finalmente potrà mettersi a disposizione di Eugenio Corini: il nulla osta è arrivato, oggi potrà sostenere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, arrivando così allaue fi ne della sua… odissea. Non sfuma, in entrata, l’interesse per Miha Zajc (25) dal Fenerbahce, che in Italia ha già giocato con l’Empoli.

SAPONARA E NON SOLO. Il Lecce, dal canto suo, è sempre a caccia di rinforzi: nelle prossime ore, si tornerà all’assalto della Fiorentina per Riccardo Saponara (28), in uscita dal Genoa e di proprietà dei viola. In estate c’erano state polemiche nemmeno troppo velate da parte del club giallorosso per il mancato ritorno di Lorenzo Venuti (24) e i viola non lo hanno dimenticato. La sensazione è che, alla fine, con le diplomazie al lavoro, la frizione possa essere smussata, ma potrebbe servire ancora del tempo. In difesa, resta viva l’ipotesi di Koffi Djidji (27) del Torino, anche se i granata dovranno decidere se cedere lui o Kevin Bonifazi (23).

OFFERTA INDECENTE. E’ per il difensore centrale granata che la Spal si è spinta ad una offerta

monstre da 11 milioni con obbligo di riscatto in caso di salvezza. C’è però anche la Fiorentina, pronta a dare battaglia, anche se in questo momento la priorità dei viola è concentrata su dare a Iachini un nuovo rinforzo a centrocampo, con Alfred Duncan (26). La squadra di Semplici, intanto, guarda a Leonardo Mancuso (28) dell’Empoli – che intanto ha rivoluzionato la rosa – per dare un gemello del gol a Andrea Petagna (24). Ieri ha ufficializzato Bryan Dabo (27) in prestito con riscatto dalla Fiorentina”.