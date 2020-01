L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Ostinato a trovare subito un sostituto adeguato allo sfortunato Antei, fuori causa per la rottura del crociato del ginocchio sinistro nell’ultima gara del girone d’andata vinta contro l’Ascoli al “Vigorito”, il Benevento non molla la pista Alin Tosca (28). Il centrale difensivo rumeno del Gaziantep, formazione della Serie A turca, ha già militato in giallorosso e ha dato la propria disponibilità a tornare nel Sannio anche per restarci in caso di A. I dirigenti turchi provano a fare resistenza, evidentemente, per alzare il prezzo del cartellino del giocatore. Ed è questa la ragione che ha spinto il ds del club sannita Pasquale Foggia a valutare altre valide alternative. Prima fra tutte le altre quella di Vasco Regini (29), capitano della Sampdoria in campo domenica contro il Brescia, ma poco utilizzato da Ranieri finora. Riccardo Marchizza (21) dello Spezia l’altro nome accostato alla maglia della Strega e gradito a Pippo Inzaghi. In uscita, da Trapani danno ormai per imminente il via libera del club sannita alla cessione di Bright Gyamfi (23) per la squadra di Castori. ASSALTO A CODA. Il Benevento deve guardarsi dal nuovo assalto a Massimo Coda (31) portato nelle ultime ore dal Frosinone. Il presidente Maurizio Stirpe vuole dare a Nesta i rinforzi promessi per arricchire un organico che ha già dimostrato di essere competitivo com’è. Ma un risolutore implacabile come il cecchino cavese, a scadenza con la Strega, sarebbe l’ideale per accrescere le possibilità di competere per la A. Il bomber giallorosso non ha finora accettato di rinnovare con il facoltoso patron dell’eolico Oreste Vigorito. E il club laziale lo tenta con la proposta di un contratto pluriennale che lo metterebbe al centro del progetto della squadra di Nesta e sanerebbe anche un vuoto lasciato dall’operazione Moncini, trattato da Stirpe prima dell’incursione della Strega che ha sbaragliato il campo dalla concorrenza con un’offerta alla quale è stato impossibile dire di no da parte della Spal. In alternativa il ds Ernesto Salvini lavora all’affare Stefano Moreo (26) che l’Empoli non vorrebbe mandare a giocare da una potenziale antagonista per i play off. Ma la soluzione Pordenone potrebbe anche essere peggio. In realtà bisognerà verificare se andranno a buon fine le trattative per Leonardo Mancuso (27) con la Spal e per Antonino La Gumina (23) con la Sampdoria. È chiaro che, in caso di conferma a Empoli delle due principali operazioni degli ultimi mercati dei toscani, Moreo sarebbe il principale indiziato a partire e Nesta lo accoglierebbe a braccia aperte, non prima di aver constatato le difficoltà di arrivare a Coda. Ancora viva in casa ciociara anche la possibilità di uno scambio con l’Ascoli: Matteo Ardemagni (32) per Marcello Trotta (27), ma bisognerà trovare un’intesa sul conguaglio che il Frosinone pretende per chiudere l’operazione che, al momento, non c’è. Incassato uno di questi tre affari per rinforzare l’attacco, il presidente Stirpe ufficializzerà anche l’operazione già definita per il centrocampo mettendo a disposizione del tecnico giallazzurro un altro elemento di qualità per dare l’assalto alla promozione: Andrea Tabanelli (29). A proposito dei marchigiani, c’è da registrare un sondaggio effettuato dalla Salernitana per il centrocampista Nikola Ninkovic (25) da tempo nel mirino del Bari che si è visto rifiutare dal patron Pulcinelli l’offerta formulata da giorni.

ALTRI AFFARI. Il Perugia prova a chiudere per il difensore Bartosz Salamon (28), ma il polacco deve verificare che non ci siano offerte dalla A. Intanto, passa allo Spezia M’Bala Nzola (23), attaccante francese di origini angolane del Trapani. Che ha ufficializzato due arrivi in prestito: Nicola Dalmonte (22), attaccante del Genoa e Mamadou Coulibaly (20), centrocampista dell’Entella. Sfumato Laba, oltre a Bright Gyamfi (24), ci sono Francisco Pizzini (26), ala sinistra dell’Independiente, e Moussa Sow (36), attaccante svincolato ex Fenerbahçe. Il Chievo stringe per Vincenzo Millico (19) con il Torino”.