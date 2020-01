L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie C: “La notizia sostanziosa arriva in coda alla serata. La Sicula Leonzio ha esonerato l’allenatore Giovanni Bucaro, fatale l’ennesima sconfitta subita domenica scorsa in casa con il Teramo. La panchina bianconera è stata affidata di nuovo a Vito Grieco il quale dirigerà oggi pomeriggio il suo primo allenamento appena fatto ritorno a Lentini. Il vice sarà Luca Salvalaggio. Cristian Cesaretti (33) lascia il Gubbio: ha trovato l’accordo con la Cavese, e sta per essere ufficializzato. Jacopo Manconi (26) è tornato al Perugia dopo aver interrotto in anticipo il prestito ratificato in estate, ma ha già la valigia pronta (lo aspetta l’Avellino di Ezio Capuano). Il centrocampista Andrea Conti (19) rescinde e si accasa al Bastia in Serie D. In arrivo un rinforzo per la Berretti: è l’attaccante Lorenzo Godano (17) dal Pontedera. Torna a Como Manuel Cicconi (22). L’esterno mancino, acquistato in estate dall’Entella, arriva con la formula del prestito. Soltanto tre gli spezzoni di gara disputati in sei mesi da Cicconi tra Serie B e Coppa Italia con la maglia dei liguri. La Fermana ha rescisso il prestito dell’attaccante Alberto Fiumicetti (19) che rientra così all’Hellas Verona. Intanto per il club gialloblù sembra essere giunta l’ora del maxi scambio tra Fermana e Carpi, con il ritorno nelle Marche di Gianluca Clemente (23), Roberto Grieco (22) e Gabriele Zerbo (25), mentre in Emilia andranno Filippo Bellini (21), Giorgio Mantini (21) e Mattia Soragna (19). Un’altra avventura sembra al capolinea, è quella di Simone Minelli (22) con la maglia del Teramo. Secondo i rumors di mercato infatti il giocatore vorrebbe cambiare aria dopo lo scarso impiego fino ad oggi da parte del tecnico Tedino. Sempre in partenza Cianci (23) che piace a Pisa e Avellino e Martignago (28). I due giocatori sono andati in panchina nel match con la Sicula Leonzio.

ALTRE TRATTATIVE. A Fano non si registrano novità sul fronte offensivo: Giacomo Tulli (33) del Trapani rimane una valida alternativa al pari di Andrea Saraniti (31), in uscita dal Vicenza. Intanto il Fano ha chiesto informazioni su Alessio Zecca (23), esterno che nell’ultimo periodo sta faticando a trovare continuità di impiego. Mattia Chinellato (29) è il nuovo bomber designato di casa Imolese: in arrivo dal Lecco, dove invece è pronto a trasferirsi il centrocampista Francesco Bolzoni (31), elemento molto gradito all’allenatore D’Agostino. A Rimini serve un portiere giovane ma già rodato rispetto alla categoria per coprire le spalle ad Andrea Sala e la scelta è ricaduta su Alessandro Zanellati (22), di proprietà del Torino, rientrato dal prestito al Gubbio dove ha messo assieme appena 3 presenze nella prima parte di stagione. Il Fano è interessato all’esterno d’attacco del Cesena, Giacomo Zecca (23), ex Sassuolo, e all’esperto difensore Samuele Emiliano (35), del Gozzano”.