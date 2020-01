L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno all’estero. Ecco quanto riportato: “La lunga convalescenza che costringerà Luis Suarez a rimanere ai box per 4 mesi, spinge il Barça a cercare sostituti all’altezza. In Catalogna torna d’attualità il nome dell’interista Lautaro Martinez, più verosimili le piste che conducono a Cristhian Stuani (33 anni), 16 gol in 15 partite in serie B con il Girona. Si parla anche di Chimy Avila dell’Osasuna (già 9 gol in Liga e uno in Coppa del Re). Si ragiona su una cifra prossima ai 12 milioni. Rimangono caldi anche i nomi di Cavani, a scadenza col Paris Saint Germain, Carlos Vela e Maxi Gomez del Valencia. Nel frattempo, in uscita, il Barça sta per chiudere la cessione di Jean-Clair Todibo allo Schalke 04. Il difensore, inseguito a lungo dal Milan, si trova a Gelsenkirchen per le visite mediche e la firma. Attivo anche il Valencia, che avrebbe offerto ben 25 milioni per il cartellino del gioiellino del Monaco Benoit Badiashile (18 anni). Il Betis, da parte sua, ieri ha accolto il mediano Guido Rodriguez, dall’America di Città del Messico. Il Siviglia, infine, avrebbe dato il suo via libera per il passaggio del Chicharito Hernandez ai Los Angeles Galaxy. In Inghilterra il Tottenham cerca il sostituto di Kane: girano i soliti nomi: Cavani, Benteke del Crystal Palace più il napoletano Llorente e il milanista Piatek. Si continua a lavorare su Gedson Fernandes (21 anni, del Benfica). Dal Portogallo potrebbe arrivare in Premier (al Manchester United) anche Bruno Fernandes (25) dallo Sporting Lisbona. Il Chelsea continua a valutare l’opportunità di riprendersi il difensore Nathan Ake dal Bournemouth, anche se nelle ultime ore sono in rialzo le azioni di Lewis Dunk del Brighton. Altre cose: Marquinhos ha rinnovato col Psg fino al 2024, dal Leicester al Valladolid l’attccante Raul Uche, il difensore greco dell’Arsenal, Kostantinos Mavropanos, ha firmato con il Norimberga, seconda divisione”.