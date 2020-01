L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto anche per quanto riguarda il mercato di serie A. Il Brescia riporta in Italia Birik Bjarnason (31): il centrocampista islandese sta per diventare un nuovo calciatore del club del presidente Cellino, con cui ha raggiunto un accordo per i prossimi sei mesi, con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza del club. Oggi il giocatore sarà in città per sottoporsi alle visite mediche. Il Cagliari, dal canto suo, insiste per Andrea Pinamonti (20). Per questo i contatti col club del presidente Preziosi stanno andando avanti ad oltranza. La speranza è quella di trovare una intesa con il Grifone (che ha l’obbligo di riscatto a 18 milioni) e con l’Inter, che invece si era riservato la recompra del cartellino. Lo scenario è questo: il Genoa può anticipare il riscatto, girare il giocatore in rossoblù con l’Inter che riacquisterebbe il centravanti a giugno. L’arrivo di Pinamonti libererebbe Alberto Cerri (23) per la Spal. A proposito di Genoa, Preziosi sta pensando di riportare in Italia il colombiano Juan Fernando Quintero (26), ex Pescara, di proprietà del River Plate: vorrebbe il giocatore in prestito, il presidente argentino D’Onofrio vorrebbe invece i 30 milioni della clausola rescissoria. La Spal intanto aspetta di capire se, dopo aver trovato una intesa di massima col Torino, arriverà anche l’ok finale di IagoFalque (30) e Kevin Bonifazi (23). La Fiorentina, che si era mossa per il centrale già nel giro della Under, al momento aspetta, ritenendo i 12 milioni off erti dal club di Ferrara una cifra oltre la quale non spingersi. Resta apertala pista Juan Jesus (28), senza tuttavia alcuno scatto in pole position. La priorità è il centrocampista, ma per Alfred Duncan (26) il Sassuolo continua a sparare alto.

Tra neroverdi e Samp, invece, potrebbe nascere un’asse di mercato. Il parallelo interesse dei Doriani per Gregoire Defrel (27) potrebbe portare Gianluca Caprari (26) in Emilia per sei mesi, in prestito. L’attaccante è chiuso da Manolo Gabbiadini (28), che il club ha smentito poter fi nire al Genoa. Il Lecce, aspettando di capire l’evolversi della trattativa per Afriyie Acquah (28), oggi allo Yeni Malatyaspor, ha messo sotto i raggi X la candidatura di José Machin (23) di proprietà del Parma, ma in prestito al Pescara. Il Verona, intanto, ha uffi cializzato la cessione di Lubomir Tupta (21) ai polacchi del Wisla Cracovia con la formula del prestito secco. Prossimo al passaggio ad Empoli è invece Liam Henderson (23), centrocampista scozzese: la possibilità di vivere questo fi nale di stagione da protagonista, seppur in B, non pare essere motivo di preclusioni. Per Federico Dimarco (22) infine il Verona spera di convincere l’Inter a cederlo in prestito: l’arrivo di Young può aiutare.